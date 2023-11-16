Джейхун Байрамов обсудил развитие связей в сфере интеллектуальной собственности с президентом Евразийского патентного ведомства

БАКУ /Trend/ - 16 ноября 2023 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял президента Евразийского патентного ведомства Григория Ивлиева.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи было отмечено, что развитие института интеллектуальной собственности в Азербайджане находится в центре внимания руководства страны, в данной сфере проводятся масштабные структурные реформы, оптимизируется управление.

На встрече было отмечено, что в документах государственного значения, таких как Концепция развития "Азербайджан-2020: взгляд в будущее", "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030" и "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", особое место уделено направлениям развития сферы интеллектуальной собственности.

Было подчеркнуто, что большое значение имеют отношения сотрудничества между Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана и Евразийским патентным ведомством и Евразийской патентной организацией, а также взаимовыгодная деятельность в рамках международных организаций.

С целью содействия развитию отношений в области интеллектуальной собственности была выражена важность продолжения контактов на руководящем и рабочем уровнях, обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества посредством таких мероприятий, как конференции, "круглые столы".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о связях сотрудничества между Евразийским патентным ведомством и другими международными организациями, о последних тенденциях в области глобальных патентных заявок, выборах в соответствующие структуры Евразийского патентного ведомства.

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