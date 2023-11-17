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МИД Турции сделал публикацию по случаю Дня национального возрождения Азербайджана

Политика Материалы 17 ноября 2023 11:27 (UTC +04:00)
МИД Турции сделал публикацию по случаю Дня национального возрождения Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции разместило публикацию по случаю Дня национального возрождения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, поздравительная публикация размещена на официальной странице ведомства в социальной сети X.

"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали независимость, в том же духе освободили свои оккупированные земли. Поднятый в тот день в Баку флаг сегодня развевается по всему азербайджанскому небу. Поздравляем Азербайджан с Днем национального возрождения!", - говорится в публикации.

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