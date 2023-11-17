БАКУ/Trend/ - США оказались неспособны предотвратить проникновение армянской пропагандистской машины в Капитолий.

Недавние слушания в комитете по иностранным делам Палаты представителей США прекрасно иллюстрируют, насколько прогнила и коррумпирована законодательная власть этой страны.

Армянские лоббистские организации разжигают пламя войны на Южном Кавказе, и активно ведут кампанию по дезинформации.

Проведение подобных публичных слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей поставили под вопрос беспристрастность позиции США по текущим региональным вопросам.

Конгресс США должен признать тот факт, что правительством Армении управляют некомпетентные бюрократы.

Вашингтон вкладывает миллионы долларов в независимый разведывательный анализ. Но проникновение армянской пропагандистской машины в Капитолий показывает неэффективность деятельности разведывательных органов США предотвратить становление членов Конгресса жертвами дезинформационной кампании Армении против Азербайджана, который является самым надежным стратегическим союзником Соединенных Штатов Америки за последние 33 года.

Отметим, что ранее МИД Азербайджана дал жесткий ответ на предвзятые высказывания помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, прошедших 15 ноября 2023 года.

"Мы расцениваем эти слушания и выступления как удар по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах. Обвинения, выдвинутые против Азербайджана, не только необоснованны, но и подрывают мир и безопасность в регионе", - говорится в комментарии МИД.

Касаясь последней ситуации в регионе и обстоятельств, которые привели к проведению Азербайджаном антитеррористических мероприятий, представитель Госдепартамента проигнорировал упоминание о главной проблеме, которая обусловила эти действия Азербайджана, а именно о незаконном размещении более 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Армении на азербайджанских территориях вопреки нормам и принципам международного права, а также трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

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