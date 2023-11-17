Международный суд отклонил 7 из 10 претензий Армении к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Международный суд 17 ноября отклонил 7 из 10 претензий Армении к Азербайджану.

Как сообщает Trend, суд в своем решении подтвердил суверенитет Азербайджана над Карабахом и территориальную целостность, отклонил необоснованное и смехотворное требование о выводе личного состава военных и правоохранительных органов Азербайджана из Карабаха.

Также, согласно решению, принята к сведению уже заявленная политика правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Это включает в себя обязательство Азербайджана обеспечивать безопасность и защиту всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения. Суд не придал значения требованию Армении о визите в Карабах представителей агентств ООН и сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (МККК), тем самым по сути сведя на нет все необоснованные претензии к нашей стране в связи с визитом в регион представителей международных организаций. Также отклонение судом претензий Армении в отношении памятников культуры и артефактов является подтверждением мер, предпринимаемых нашей страной. Кроме того, суд не удовлетворил требования Армении в отношении лиц, связанных с сепаратистским режимом, задержанных по соответствующим обвинениям. Суд не подтвердил нарушение Азербайджаном обязательств по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD), и это требование Армении также было отклонено.

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