Пашинян утверждает, что Азербайджан и Армения договорились по основным принципам мирного соглашения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения смогли договориться по основным принципам мирного договора.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

"Это произошло в результате моих встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе при посредничестве главы Совета ЕС Шарля Мишеля", - сказал он.

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