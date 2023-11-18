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Пашинян утверждает, что Азербайджан и Армения договорились по основным принципам мирного соглашения

Политика Материалы 18 ноября 2023 16:50 (UTC +04:00)
Пашинян утверждает, что Азербайджан и Армения договорились по основным принципам мирного соглашения

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения смогли договориться по основным принципам мирного договора.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

"Это произошло в результате моих встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе при посредничестве главы Совета ЕС Шарля Мишеля", - сказал он.

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