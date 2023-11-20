Защита прав женщин в Никарагуа - один из важнейших вопросов - министр по делам женщин Никарагуа

БАКУ /Trend/ - Защита прав женщин в Никарагуа является одним из важнейших вопросов, и во многих социальных сферах женщины занимают руководящие должности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила министр по делам женщин Никарагуа Джессика Яоска Падиллья Лейва во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"В нашей стране 9 из 16 министров - женщины. Это означает, что 56 процентов от общего числа министров составляют женщины", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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