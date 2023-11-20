Занятость женщин стала ключевым вопросом в Саудовской Аравии - Маймуна Аль-Халил

БАКУ /Trend/ - Занятость женщин стала ключевым вопросом в Саудовской Аравии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила генеральный секретарь Совета по делам семьи в Саудовской Аравии Маймуна Аль-Халил, во время выступления на конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку.

"Когда-то это казалось нам мечтой, но сейчас - это реальность. Женщина в Саудовской Аравии может изменить свое будущее. Серьезно возросло количество женщин, работающих в сфере транспорта. Женщины также добились серьезных успехов в сфере образования", - добавила М.Аль-Халил.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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