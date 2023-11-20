Туркменистан поддерживает гендерное равенство во всех сферах - Акджемал Дурдыева

БАКУ /Trend/ - Туркменистан поддерживает гендерное равенство во всех сферах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель Центрального совета Союза женщин Туркменистана Акджемал Дурдыева во время выступления на конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку.

"Уважение к женщинам отражено в менталитете туркменского народа. Гендерное равенство - одно из основных направлений нашей деятельности. Выполняются все обязательства по искоренению дискриминации в отношении женщин", - добавила А.Дурдыева.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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