Один день Гейдара Алиева: Общенациональный лидер об ущербе 907-ой поправки отношениям между Азербайджаном и США

БАКУ/Trend/ - АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в хронике.

Ровно 24 года назад, 19 ноября 1999 года, во дворце «Чыраган» в Стамбуле состоялась встреча общенационального лидера Гейдара Алиева с тогдашним Президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном.

Как сказал на встрече Билл Клинтон, подписание документов по основному экспортному трубо­проводу Баку - Джейхан является большим историческим собы­тием.

«Подписанный в 1994 году благодаря Вашей дальновидной и по­следовательной политике как Президента Азербайджанской Республики «Контракт века» за­ложил основу открытия энерге­тических ресурсов Каспийско­го моря для всего мира. Я высо­ко оцениваю Ваши огромные заслуги по реализации трубопрово­да Баку-Джейхан. Я также высоко оцениваю документ по строительству транскаспийского га­зопровода. Я уверен, что эти трубопроводы сыграют важную роль в даль­нейшем укреплении суверенитета и независимости госу­дарств региона и внесут боль­шой вклад в их экономический прогресс. Я доволен Вашими усилиями в области уско­ренного развития американо-азербайджанского сотрудни­чества. Я также всегда высоко оцениваю сложившиеся между нами личные дружеские отношения», - сказал он.

Гейдар Алиев, в свою очередь, выразил довольство принципиальной позицией американского государства в области реализации основного экспортного трубопровода Ба­ку - Джейхан, транскаспийской газовой магистрали.

Кроме того, общенациональный лидер особо отметил, что принятая аме­риканским Конгрессом в 1992 году 907-я поправка препятст­вует ускоренному развитию этого сотрудничества, необходимо устранение этой поправки.



«Я уверен, двусторонние амери­кано-азербайджанские связи, опирающиеся на крепкую дружбу и сотрудничество, соз­данные за последние годы вме­сте с Вами, господин Президент, будут всегда ус­пешными, служить интересам наших народов, способство­вать повышению их благосос­тояния, экономическому возро­ждению наших стран, создадут хорошие возможности для ук­репления мира, стабильности и спокойствия во всем кавказском регионе.

Сегодняшнее обсуждение воп­росов, связанных с укреплени­ем взаимовыгодных связей между Азербайджаном и Аме­рикой как в энергетическом секторе, так и в других отраслях, дальнейшим упрочением экономических отношений, безусловно, даст значительные результаты.

Наша беседа в облас­ти осуществления положений, выдвинутых в исторических документах Стамбульского саммита ОБСЕ, а также обстоятельный обмен мнения­ми о положении на междуна­родной арене, на Кавказе, перспективах сотрудничества в регионе и по ряду других во­просов представляют особое значение», - сказал Гейдар Алиев.

Стоит отметить, что недавнее решение Сената США вновь актуализировало вопрос, связанный с 907-ой поправкой, а которой еще 1999 году говорил общенациональный лидер. Так, сенаторы проголосовали за принятие акта C.3000, согласно которому президент США не может воспользоваться публичным законом 107-115. А этот закон позволял президенту обойти 907-ю поправку к "Акту защиты свободы", которая запрещает оказывать помощь Азербайджану. Это означает, что президент США не может получить финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы.

Похоже, американская сторона вновь повторяет ошибку, допущенную в 1992 году с применением санкций в отношении Азербайджана, несмотря на то, что именно наша страна была государством, подвергшимся агрессии и оккупации.

После терактов 11 сентября 2001 года, когда Азербайджан поддержал усилия США по борьбе с терроризмом, в том же году американская сторона приняла решение временно приостановить исполнение 907-й поправки. Именно Азербайджан протянул руку помощи американской стороне, открыв свое воздушное пространство и предложив логистические возможности, Северную распределительную сеть. Именно Азербайджан стал одним из первых государств, боровшихся плечом к плечу вместе с американской стороной в Афганистане. Азербайджан в то же время стал последней страной-партнером, покинувшей Афганистан. Но получается, что американская сторона всегда считала поддержку Азербайджана временной, однако не стоит забывать, что история может повториться. Столь безразличное отношение американской стороны по вопросу временного приостановления исполнения 907-й поправки - недоброжелательный шаг по отношению к Азербайджану.