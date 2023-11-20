Женское движение добилось больших успехов в Турции - глава Федерации женских ассоциаций

БАКУ /Trend/ - Женское движение добилось больших успехов в Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала президент Федерации женских ассоциаций Турции Джанан Гюллю на конференции Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку.

"Организации, которые отстаивают права женщин и не допускают гендерной дискриминации, обязательно должны работать параллельно и совместно с госорганизациями. Для нас важно организовать диалог государственных структур с женскими ассоциациями", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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