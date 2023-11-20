Песков опроверг утверждения Пашиняна о мнимой подготовке Азербайджана к войне

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о мнимой подготовке Азербайджана к войне.

«Я не знаком с такими заявлениями Азербайджана на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора», - сказал он.

Отметим, что Азербайджан представил Армении пятый обновленный проект мирного договора. Прошло уже почти два месяца, но реакции от армянской стороны нет.