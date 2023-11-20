Гендерное равенство имеет особое значение в Венесуэле - советник представительства ООН

БАКУ /Trend/ - Гендерное равенство имеет особое значение в Венесуэле.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил советник Постоянного представительства Венесуэлы при ООН Роберт Александр Поведа Брито во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Уже более 24 лет феминизм является частью государственной политики. Женщины выступают за продвижение своих прав и возможностей в обществе. Венесуэла работает в правовых рамках, чтобы искоренить все формы дискриминации. Мы не остановимся, пока не достигнем равенства для женщин. Венесуэла осуждает незаконное поведение и меры, нарушающие права человека", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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