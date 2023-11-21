Женщины в Гвиане все еще не свободны - Морис Пиндар

БАКУ /Trend/ - Больше всего от рабства и колонизации во Французской Гвиане пострадали женщины.

Об этом во вторник сказал Trend член движения "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы" Морис Пиндар.

"Мы жили в рабстве четыре века. Больше всего пострадали от этого женщины и дети, их не считали личностями. Структура семьи была разрушена. Однако после избавления от рабства женщины по-прежнему не имеют достаточных прав и свобод, поскольку у мужчин сохранилось прежнее мировоззрение", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!