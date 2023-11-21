Гендерное равенство стало частью международной политической повестки дня - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Гендерное равенство стало неотъемлемой частью международной политической повестки дня.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Парламентской сети Движения неприсоединения Сахиба Гафарова 21 ноября во время выступления на конференции Движения неприсоединения в Баку на тему "Развитие прав и повышение полномочий женщин".

"К сожалению, сегодня наш мир все еще сталкивается с рядом тесно связанных между собой кризисов, которые крайне негативно влияют на жизнь женщин. Все это по-прежнему остается препятствием на пути к достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. Несмотря на все трудности, отрадно видеть, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин стали неотъемлемой частью международной политической повестки дня и программы развития. Это важно для построения лучшего общества, основанного на равных правах и возможностях", - сказала она.

Сахиба Гафарова, отметив, что гордится тем, что представляет на этой конференции страну, добившуюся значительных результатов в пропаганде прав женщин и расширении возможностей женщин в обществе и государственном управлении, довела до внимания участников конференции, что созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика впервые в мусульманском мире и раньше, чем в большинстве европейских стран, предоставила женщинам избирательное право. Она подчеркнула, что Азербайджан является председателем Движения неприсоединения с 2019 года. Во время этого председательства страна неоднократно демонстрировала приверженность укреплению единства и многогранного сотрудничества между членами движения. Отметив, что данная конференция является еще одним доказательством усилий Президента Азербайджанской Республики, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее укрепление духа солидарности, диалога и сотрудничества между государствами-членами, спикер парламента также довела до внимания участников, что глава государства в период председательства в ДН выступил с рядом инициатив.

В завершение своего выступления председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что без координации совместных усилий и деятельности будет труднее обеспечить гендерное равенство, построить мирное, справедливое и развитое общество.

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