Президент Ирака ознакомился с Ичеришехер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид 21 ноября ознакомился с Ичеришехер – одним из памятников мирового культурного наследия.

Как сообщает во вторник Trend, во время прогулки почетный гость ознакомился с Дворцовым комплексом Ширваншахов, являющимся шедевром средневекового восточного зодчества и историко-архитектурным памятником мирового значения.

Президента Ирака проинформировали, что строения исторического памятника, относящиеся к началу XV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Он хорошо виден с Каспийского моря и с высот окрестностей города. Комплекс сохраняет свою историко-архитектурную ценность по сей день.

Во время прогулки по улице Кичик Гала Президенту Ирака была представлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве.

Отмечено, что относящиеся к разным векам уникальные историко-архитектурные памятники на территории Ичеришехер находятся под охраной государства.

Знакомство с Ичеришехер произвело на почетного гостя приятное впечатление.

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