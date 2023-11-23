Начался рабочий визит в Азербайджан Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

БАКУ /Trend/ - 23 ноября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.