В Урумчи состоялось торжественное открытие Форума ШОС "Год туризма 2023" (ФОТО)

УРУМЧИ /Trend/ - В Международном выставочном центре Синцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Урумчи (Китай) состоялось торжественное открытие Форума ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) "Год туризма 2023", сообщает корреспондент Trend с места события.

В мероприятии принимают участие более трехсот руководителей туристических организаций, представителей международных организаций, государственных и бизнес-структур, экспертов в области туризма и дипломатов из Азербайджана, Казахстана, Ирана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Пакистана, Шри-Ланки, Катара, Алжира, Марокко, Узбекистана.

Перед открытием гостям была представлена экспозиция с туристическим потенциалом разных стран, различными проектами в области развития туристического сектора.

С приветственными словами к участникам форума выступили председатель Правительства СУАР КНР Эркин Тунияз, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн, которые рассказали об успехах ШОС в области туризма, о привлекательности туристической сферы СУАР, поделились дальнейшими планами.

Азербайджан на форуме представляют сотрудники Государственного агентства по туризму и посольства Азербайджана в Китае. Отметим активную роль Азербайджана как партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу Китая "Один пояс - один путь", своим экономическим, а также транспортно-логистическим потенциалом внес большой вклад в реализацию этой инициативы. Учитывая, что развитие туризма напрямую оказывает влияние на экономику, отметим, что товарооборот Азербайджана со странами-членами ШОС в прошлом году увеличился на 45,8 процента и составил свыше 9 миллиардов долларов США. В прошлом году доля этих стран во внешней торговле Азербайджана составила 17 процентов. Члены ШОС инвестировали в экономику Азербайджана более 12 миллиардов долларов. Азербайджан в свою очередь инвестировал в экономику стран-членов ШОС 3,2 миллиарда долларов. Поэтому дальнейшее развитие туристической сферы между Азербайджаном и ШОС станет взаимовыгодным сотрудничеством.

Форум ШОС "Год туризма 2023", который проходит с 23 по 26 ноября, является первым тематическим форумом, проводимым Секретариатом ШОС и Народным правительством СУАР в КНР в рамках Года туризма ШОС, о котором было объявлено главами государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС. Основная цель форума - способствовать развитию туристического сектора государств-членов ШОС, созданию совместных проектов и общего туристического пространства. В ШОС входят Китай, Индия, Пакистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Иран.

В рамках форума организованы тематические секции "Туристический потенциал пространства ШОС", "Туристический потенциал СУАР КНР", "Продвижение устойчивого туризма в странах ШОС", "Развитие туризма как фактор сокращения бедности" и нетворкинг-сессия в формате B2B/B2G.

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