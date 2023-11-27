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Проживающему на освобожденных территориях Азербайджана населению ожидается предоставление земельных участков

Политика Материалы 27 ноября 2023 12:12 (UTC +04:00)
Проживающему на освобожденных территориях Азербайджана населению ожидается предоставление земельных участков

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что населению, проживающему в селах на освобожденных территориях, будут выделены земельные участки.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам Сиявуш Новрузов во время обсуждения в парламенте законопроекта "Об образовании Агдеринского района Азербайджанской Республики".

С.Новрузов подчеркнул, что села будут компактизированы и в них планируется строительство больших школ, а также больниц.

Согласно законопроекту, будут внесены частичные изменения в административно-территориальное деление Агдамского, Кельбаджарского и Тертерского районов, и в административных границах будет создан Агдеринский район с центром - городом Агдере.

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