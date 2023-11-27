Военные самолеты Азербайджана выполнили учебные стрельбы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, авиационными средствами ВВС Азербайджана выполнены учебные стрельбы.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны, до личного состава были доведены правила безопасности, после чего были выполнены практические полеты.

Совершив боевые маневры по заданным маршрутам, самолеты «Су-25ML» с дальнего расстояния нанесли удары 250- и 500-килограммовыми крылатыми «умными авиабомбами» по наземным целям.

В ходе учебных стрельб, проводимых в целях повышения боевой подготовки военных пилотов, назначенные цели были уничтожены с дальнего расстояния точными авиаударами.