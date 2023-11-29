Назначен новый начальник Управления госпротокола МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник Управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на вышеуказанную должность был назначен Анар Наджафли.

Напомним, что в прошлом месяце начальник Управления государственного протокола МИД Рамиль Рзаев был назначен на другую должность путем внутренней ротации. Он приступил к исполнению своих новых обязанностей 12 октября.

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