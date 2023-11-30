БАКУ /Trend/ - Началось заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в офисе заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна.

Заседание проходит на армяно-азербайджанской границе. Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян принимают участие в переговорах.

Напомним, что 21 ноября МИД Армении в ответ на заявление МИД Азербайджана объявил, что Ереван готов участвовать в переговорах с Баку.

В заявлении отмечается, что армянская сторона подтверждает свою политическую волю к нормализации отношений с Азербайджаном, а также к усилиям по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Отметим, что официальный Баку заявил о готовности Азербайджана к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего подписания мирного договора.

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