Джейхун Байрамов встретился с Петером Сиярто

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, а также текущие вопросы региональной и международной безопасности.

Новость обновляется