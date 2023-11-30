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Джейхун Байрамов встретился с Петером Сиярто

Политика Материалы 30 ноября 2023 18:24 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с Петером Сиярто

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, а также текущие вопросы региональной и международной безопасности.

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