Азербайджан готов продолжить переговоры по подписанию мирного соглашения - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов продолжить переговоры по подписанию мирного соглашения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила спикер парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Сахиба Гафарова во время встречи с председателем бундестага ФРГ Бербель Бас.

Сахиба Гафарова, которая проинформировала председателя бундестага о текущей ситуации в регионе и последствиях, вызванных 30-летней оккупацией Арменией азербайджанских земель, сказала, что Азербайджан начал крупномасштабную реконструкцию и восстановление после освобождения своих территорий от армянской оккупации.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что самым большим препятствием в проделанной работе является более одного миллиона мин, заложенных Арменией на азербайджанских землях в годы оккупации и в последующий период, отметив, что за последние три года жертвами мин стали более 340 азербайджанцев. Учитывая, что Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран, было отмечено значение международной поддержки усилий Азербайджана в процессе разминирования.

По словам Сахибы Гафаровой, которая подчеркнула, что именно Азербайджан выступил с инициативой достижения долгосрочного мира в регионе, представив Армении пять основных принципов для подписания мирного соглашения на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, политические и военные провокации Армении, невыполнение взятых на себя за последние три года обязательств, постоянная поддержка незаконного сепаратистского режима, созданного на территории Азербайджана, сделала неизбежным проведение антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана. Эти мероприятия полностью соответствовали международному праву без каких-либо потерь среди гражданских лиц. В результате данных мероприятий сепаратистский режим самоликвидировался, и Азербайджан восстановил свой суверенитет. Сахиба Гафарова особо подчеркнула, что ни одна страна не сможет принять существование сепаратистского образования на своей территории.

Она также отметила, что сегодня уже нет препятствий для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан готов продолжить переговоры по подписанию мирного соглашения. Явным показателем того, что азербайджанский народ поддерживает мир и желает его, является ожидание решения проблемы мирными переговорами в течение 30 лет.

Сахиба Гафарова еще раз подчеркнула, что Азербайджан готов к миру на основе признания территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

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