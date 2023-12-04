Армения пытается создать искусственную напряженность в приграничных регионах - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Категорически отвергаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года, в котором утверждается о гибели армянского военнослужащего в результате якобы открытого с азербайджанской стороны огня.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление министерства иностранных дел Армении.

"Министерство обороны Азербайджана опровергло эту дезинформацию и клевету, подчеркнув, что заявление, распространяемое армянской стороной, является лживым и не соответствует действительности. Оно сделано с целью скрыть произвол и хаос, царящие в вооруженных силах этой страны. Армянская сторона, более 70 дней тянущая с ответом на предложения по мирному соглашению, сейчас своими лживыми заявлениями наносит ущерб перспективам процесса нормализации. Также армянская сторона подобными заявлениями преследует цель создать искусственную напряженность в приграничных районах и привлечь внимание третьих государств. Со своей стороны Азербайджан продолжит свои усилия по миросозиданию на постконфликтном этапе и будет решительно пресекать любые шаги, направленные против этого процесса", - подчеркнули в МИД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!