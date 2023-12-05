Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Запад демонстрирует христианскую солидарность Армении - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

Политика Материалы 5 декабря 2023 09:51 (UTC +04:00)
Запад демонстрирует христианскую солидарность Армении - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Запад демонстрирует Армении христианскую солидарность, и так было всегда.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в передаче "BAKU Aktual" на канале Baku TV сказал заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World, политолог Руфиз Хафизоглу.

Комментируя вооружение Армении Францией и другими государствами, Р.Хафизоглу отметил, что это попытка подтолкнуть регион к новому конфликту.

"Армения - это "троянский конь" Запада и США в регионе", - добавил Р.Хафизоглу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости