Франция пытается создать напряженность в регионе, вооружив Армению - Шамиль Айрым

БАКУ /Trend/ - Франция в настоящее время пытается создать напряженность в регионе, вооружив Армению.

Об этом во вторник сообщил Trend сопредседатель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Шамиль Айрым, представляющий правящую Партию справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции.

Он отметил, что Армения является марионеткой Франции.

"Колониальную Францию изгнали из Африки, теперь она ищет себе арену, чтобы обрести новое доверие. Для этого она использует Армению. Она также бесполезно поддержала Армению во Второй Карабахской войне, которая закончилась победой Азербайджана.

Франция и Армения должны поумнеть. Если они хотят войны, то должны знать, что Азербайджан - сильное государство с прочной экономикой, умной политикой и мощной армией. В связи с этим, все их планы обречены на крах. Нынешние действия Франции — это ее последние трепетания", - добавил Ш.Айрым.

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