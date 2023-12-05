Сепаратизм на землях Азербайджана полностью и навсегда искоренен - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Однодневные антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные ВС Азербайджана в сентябре текущего года в Карабахе, привели к полному и вечному искоренению сепаратизма на азербайджанских землях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

А.Асадов отметил, что в этом году отмечается 20-летие избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

"Последовательно и успешно продолжая стратегическую линию развития великого лидера, Президент Ильхам Алиев создал современную и развитую модель Азербайджана. Эта политика привела к быстрому развитию во всех сферах, расширению политических и экономических возможностей Азербайджана, созданию сильной армии, укреплению позиций нашей страны на международной арене, восстановлению территориальной целостности", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!