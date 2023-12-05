Права западных азербайджанцев, насильно изгнанных с родных земель, должны быть восстановлены - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Армения должна обеспечить возвращение западных азербайджанцев на родину. Должны быть восстановлены права азербайджанцев, насильственно изгнанных с родных земель.

Об этом во вторник сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности полковник Азер Гараев.

Он отметил, что на территории Западного Азербайджана было разрушено около 500 сел.

"Памятники культуры, названия мест, обычаи азербайджанцев арменизированы. Армяне целенаправленно пытались стереть то, что принадлежит нам, с земель, на которых жили азербайджанцы. Армения и ее покровители старались донести до всего мира переезд армян из Карабаха по собственному желанию чуть ли не как "трагедию". В то время как есть достаточно видеокадров, доказательств по этому вопросу. На этих кадрах видно, что они покинули Карабах в безопасных условиях и по собственному желанию. Азербайджанское государство, обращаясь к ним, заявляло, что они могут принять гражданство и иметь те же права, что и другие граждане. Давайте еще раз посмотрим на исторические факты, на то, как азербайджанцы были изгнаны из родных очагов в Армении. К ним применяли силу, совершались убийства азербайджанцев. Чтобы вытеснить азербайджанцев, отключались свет, телефон, вода, газ, их условия жизни доводились до невыносимых, на азербайджанцев организовывались нападения. Тысячи азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель. Были разрушены наши памятники культуры, места поклонения. Западные азербайджанцы должны вернуться к родным очагам", - сказал Гараев.

Он отметил, что азербайджанская сторона также выдвинула свои предложения по этому вопросу.

"Армения, как и в вопросе, связанном с мирным договором, не проводит стабильной политики в других вопросах, осуществляет деструктивную деятельность. Конечно, Армения не является независимым государством и политика ее также не является независимой, Армения всегда была инструментом в чьих-либо руках. Необходимо обсудить подписание мирного договора, делимитацию границ, открытие коммуникаций и другие вопросы. Однако армянская сторона блокирует этот процесс, демонстрирует реваншистскую позицию, подрывая положительную динамику", - подчеркнул Гараев.

Он отметил, что Азербайджан вносит вклад в решение не только региональных вопросов, но и международных проблем.

"Некоторые государства пытаются применять двойные стандарты в отношении Азербайджана. Однако никто не сможет помешать реализации планов нашей страны. Азербайджан добьётся также и возвращения западных азербайджанцев на родину", - добавил Гараев.

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