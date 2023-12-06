Идея клеймить журналиста как "агента" зародилась и стала законной в США

БАКУ/Trend/ - На кого нацелен "Акт о регистрации иностранных агентов"?

Автором идеи закона об иностранных агентах являются Соединенные Штаты Америки. Закон, принятый первоначально в 1938 году на фоне борьбы с гитлеровской Германией, получил название "Акт о регистрации иностранных агентов" (FARA - Foreign Agents Registration Act) (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Foreign_Agents_Registration_Act). В основе закона лежит запрет на высказывание мнения, проведения пропаганды, распространения информации в интересах гитлеровской Германии.

По мере того, как закон становился эффективным, сфера его действия расширялась. Под предлогом германской темы они называли "иностранными агентами" всех, кто выступал против внешней политики США в целом. Таким образом, сформировалась и развивалась тенденция помечать меткой "иностранный агент" лица и структуры, действующие в США, но представляющие иностранные интересы, в том числе СМИ и НПО.

Проблема в том, что поражение гитлеровской Германии не уменьшило актуальности FARA. Напротив, закон об иностранных агентах был усовершенствован и адаптирован к требованиям новой эпохи. Акт в более жесткой форме и сегодня имеет силу.

Американские пропагандисты утверждают, что нынешняя форма закона по своему духу отличается от той, что была в 1938 году. Якобы на основе "нововведений" 1966 года суть изменилась. До 1966 года, к примеру, лица, нарушившие "Акт о регистрации иностранных агентов", несли уголовную ответственность, а сегодня - лишь в пределах Гражданского кодекса. Кроме этого, в версии закона 1938 года открытым текстом говорилось, что проводящие агитацию и пропаганду в пользу политики центров вне США, будут зарегистрированы как иностранные агенты. В нынешнем законе все немного иначе.

Согласно действующему закону, "иностранным правительствам, организациям и частным лицам предоставляется возможность заниматься лоббированием (защитой) интересов. Лица (структуры), занимающиеся такой деятельностью, должны зарегистрироваться в министерстве юстиции в качестве иностранных агентов, уплатить установленную пошлину и действовать на законных основаниях". Со ссылкой на эту статью отмечается, что поправка 1966 года либерализовала закон, создала условия для выражения различных идеологий и позиций.

Но практика показывает, что суть закона не изменилась. Нынешняя версия тоже жесткая, недемократичная. Увеличилось и количество сфер его применения, расширился круг его охвата.

В сферу влияния "Акта о регистрации иностранных агентов" попадают любые лица, структуры и кампании, чьи финансовые ресурсы (более 20 процентов акций) формируются за пределами США. Они должны зарегистрироваться в министерстве юстиции и уже потом строить свою деятельность. То есть не менее 80 процентов финансового оборота любого процесса должно контролироваться США. Те, кто выходит за эти рамки, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, привести свою деятельность в соответствие с законом, и находиться под более серьезным контролем.

В настоящее время усилен контроль за применением "Акта регистрации иностранных агентов". Для защиты принципов, вытекающих из закона, параллельный контроль осуществляется министерством юстиции, министерством национальной безопасности (NSD), а также Отделом контрразведки и экспортного контроля (CES).

Расширяя круг влияния, закон теперь охватывает самые разнообразные сферы (связи с общественностью, реклама, информационная деятельность, фандрейзинг, лоббирование и т.д).

Например, в 1995 году суды США, в соответствии с этим законом, осудили критически настроенный фильм, снятый калифорнийскими кинопроизводителями, в котором рассказывается о "ядерных технологиях и ядерной политике США". Судьи посчитали, что упомянутый фильм "содержит обвинения, выдвинутые против США иностранными державами" и "наносит ущерб репутации США". Количество таких судебных процессов исчисляется сотнями. "Акт о регистрации иностранных агентов" висел над головами каждого, как "дамоклов меч". Принятые в 1966 году "нововведения" манипулятивного характера не изменили его основополагающих принципов.

Суровое лицо закона усиливает фактор "внутренней цензуры" в стране. Он ограничивает выражение мнений и распространение информации по темам, которые не соответствуют внутренней/внешней политике США, и определяет юридическую ответственность. Закон также ограничивает выделение средств, прием грантов, пожертвований, проведение агитационно-пропагандистской работы по темам, не соответствующим политическому курсу.

Данный закон распространяется и на политиков. Для внесения ясности отметим, что один из пунктов обвинений, выдвинутых правоохранительными органами США против чиновников, которые были связаны с администрацией Трампа, также основан на "Акте о регистрации иностранных агентов".

Влияние "Закона об иностранных агентах" на сектор СМИ и НПО, свободу слова

В апреле 2022 года Юридический комитет Конгресса США обсудил "Закон о регистрации иностранных агентов". Закон подвергся резкой критике со стороны общественных организаций, участвовавших в обсуждении. Американская ассоциация адвокатов предложила изменить хотя бы термины и выражения, используемые в законе: "По крайней мере, слово "агент" следует заменить на слово "представитель". Потому что термин "агент" производит неправильное впечатление. Оно порочит тех, кто зарегистрирован в министерстве юстиции под этим термином" (https://factcheck.bg/en/what-is-a-foreign-agent-in-the-us/).

Выступавшие также были недовольны негативным влиянием упомянутого закона на средства массовой информации и неправительственный сектор, на свободу слова: "Этот закон используется не по назначению в политических целях. Для регистрации в соответствии с этим законом СМИ обязаны раскрывать все подробности своей деятельности, включая источники информации. В демократической среде СМИ нельзя заставить раскрыть источник информации. Он может быть раскрыт только в исключительных случаях по решению суда".

"Закон о регистрации иностранных агентов" содержит специальные положения, касающиеся деятельности институтов гражданского общества, в том числе средств массовой информации. Также у министерства юстиции, которое курирует исполнение закона, есть дополнительные условия по этому вопросу. Согласно этим условиям, "медийные организации, созданные на территории стран, пытающиеся влиять на американскую политику и желающие открыть корреспондентский пост в США, также должны зарегистрироваться в качестве "иностранных агентов" и адаптировать свою деятельность к этому закону".

Согласно упомянутому условию, китайское информационное агентство "Синьхуа", Центральное телевидение Китая и газета "China Daily" действуют в рамках "закона об иностранных агентах" в США. Тот же принцип был применен к российским РИА Новости, "Спутнику", "Россия сегодня", корейскому телеканалу KBS и средствам массовой информации ряда других стран. В 2019-2020 годах министерство юстиции выдало заключение о необходимости регистрации турецкого государственного телевидения в качестве иностранного агента.

Согласно нововведениям, вся деятельность, направленная на влияние на американское общественное мнение и политику, должна соответствовать этому закону.

США выступают против принятия аналогичных законов в других странах

Законы об "иностранных агентах" различаются в разных странах. Законы, принятые или предлагаемые к принятию в России, Венгрии, Болгарии, Канаде, Австралии, Украине, Грузии, иногда представлены под разными названиями. Например, австралийский закон называется "Закон о схеме прозрачности иностранного влияния". Но содержание не меняется, независимо от того, как закон называется.

Каждая страна хочет принять закон одинакового содержания, адаптируя его к своим национальным интересам, хотя и под разными названиями. Как и в США, эти страны также пытаются контролировать обращение иностранных финансов на своей территории. Проблема в том, что США выступают против принятия аналогичных законов в других странах. США прямо и косвенно сопротивляются, блокируют эти инициативы.

Например, когда в 2012 году Россия приняла "закон об иностранных агентах", США мобилизовали все "международные рейтинговые агентства" в своей сфере влияния. США тогда назвали подготовленный Россией проект "недемократическим законом". США использовали все свои средства, чтобы помешать принятию законопроекта. Законопроект, разработанный в России, был более ограниченным по объему, чем закон в США. В проекте говорилось, что "неправительственные организации, средства массовой информации, частные лица, политические деятели должны зарегистрироваться в соответствии с законом об "иностранных агентах", если они получают финансирование из-за границы". Короче говоря, в России перевели на русский язык часть действующего в США "Закона о регистрации иностранных агентов" и подготовили его аналогичную версию. Несмотря на это, Россия получила негативную реакцию со стороны США и подверглась осуждению.

Подобные действия повторились в Грузии. В марте 2023 года, когда грузинский парламент обсуждал законопроект об "иностранных агентах", проамериканские НПО, политические партии и СМИ страны взбунтовались. На улицы вышло до 10 тысяч "митингующих". Пресс-секретарь "Белого дома" выступил с заявлением и поддержал протестующих. Он осудил парламент Грузии за обсуждение такого проекта. Почему? Что изменится, когда аналогичная версия закона США будет принята в России, Грузии и других странах? Чем так обеспокоены США?

На самом деле вопрос риторический. Все действия США одинаково парадоксальны.

Принятие аналогичных законов в России, Грузии или любой другой стране, на которую нацелены США, позволило бы им взять под контроль иностранные финансы, поступающие на их территорию. Таким образом прекратится пропаганда и агитация, противоречащие национальным интересам этих стран. Это невыгодно Соединенным Штатам. Уже почти 70 лет США используют этот инструмент для направления и контроля политических процессов в странах, на которые они нацелены. Под видом предоставления грантов США переводит незаконные средства НПО, средствам массовой информации и политическим партиям в этих странах. США влияет на ход национальной политики государств руками протестующих, которых выводит на улицы. Например, в октябре 2023 года Служба государственной безопасности Грузии опубликовала официальное заявление, разоблачающее USAID — донорскую организацию, принадлежащую США. Служба госбезопасности обвинила USAID в планировании революционных процессов в Грузии. Это не первый скандал, связанный с именами "институтов-доноров" США. В "бархатных революциях", осуществленных в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Европе за последние 30 лет, можно заметить участие донорских институтов США во главе с USAID. Принятие законов, подобных "Закону о регистрации иностранных агентов", в целевых странах означает взятие под контроль средств массовой информации, неправительственных организаций и политиков, находящихся на службе Соединенных Штатов. Это означает создание правовой основы для ампутации руки, простирающейся от США до региона.

Недавняя напряженность между Азербайджаном и Соединенными Штатами также находится в том же контексте. Понятно, что не только 20 процентов, но даже 100 процентов финансовых ресурсов действующих здесь проамериканских "НПО и СМИ" подпитываются из-за границы. И пропаганда, и кампании ведутся в пользу Соединенных Штатов. Они выступают против национальной политики государства, придерживаясь принципа свободы выражения мнений и демократических ценностей. Они открыто защищают не только США, но и Армению.

Расследование инцидента с "Абзас-медиа" выявляет серьезные факты в этом направлении. Из предварительной информации, обнародованной следственными органами, следует, что Агентство США по международному развитию (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Европейский фонд за демократию (EED), FreedomNow, Глобальная сеть журналистских расследований, Американский совет международных организаций "Образование", People in Need (PIN), Норвежский Хельсинкский комитет и еще 10 организаций незаконно ввезли в Азербайджан миллионы долларов. Эти средства они передали сектору "НПО и СМИ" и политическим центрам Азербайджана без каких-либо регистрационных документов. Неясно, на что были потрачены эти средства.

Мы против того, чтобы кого-либо признавали виновным без решения суда. Но дело в том, что есть доказательства, подтверждающие, что в страну были переведены незаконные средства. Следствие все установит.

Проблема в том, что США хотят предотвратить законные расследования по этим делам. Свою пропагандистскую работу США построили так, что тема "незаконных, незарегистрированных грантовых фондов" не упоминается. Все говорят об "аресте пяти журналистов в Азербайджане". США заявляют, что "свобода слова и выражения мнений находится в опасности". Пропагандистская машина США обвиняет Азербайджан в якобы "охоте на агента среди журналистов". Никто не называет участников расследования "иностранными агентами". Потому что, в отличие от США, в Азербайджане нет закона о регистрации иностранных агентов. Традиция называть "журналиста" "агентом" принадлежит Соединенным Штатам, а не нам.

За этим шумом скрывается простая истина: если вы получаете грантовые средства из другой страны, вы должны зарегистрировать их в минюсте. Сейчас идет расследование, выясняется, по какой причине были скрыты полученные средства. Наши "грантополучатели" попирают все законы и принципы. Они уверены, что в критический момент США защитят их.

Заместитель председателя Совета прессы

Мушфиг Алескерли