Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Деколонизация: Усиление женщин и развитие» распространено как официальный документ ООН

БАКУ /Trend/ - Обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Деколонизация: Усиление женщин и развитие» распространено как документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/78/611) и Совета Безопасности (S /2023/905).

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в "X" написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции,

Уважаемые дамы и господа,

Приветствую вас по случаю открытия международной конференции на тему «Деколонизация: Усиление женщин и развитие». Отрадно, что более 40 делегатов из 18 стран, представляющих разные континенты, в очередной раз собравшись в Баку, организовались и проводят систематическую и последовательную работу, направленную на осуждение политики колониализма, которая, к сожалению, все еще продолжается в XXI веке, донесение до мировой общественности реалий о положении женщин на находящихся под колониальной властью территориях, ликвидацию колониализма.

Уважение, которое в Азербайджане исторически проявлялось к женщине, превозношение ее имени являются одними из высших моральных качеств нашего народа. Азербайджанские женщины во все периоды нашей истории вносили свой вклад в решение судьбоносных вопросов, а также в освободительную борьбу нашего народа и освобождение наших земель от оккупации Республикой Армения.

Азербайджанская Республика, являясь председателем Движения неприсоединения, всегда уделяла особое внимание актуальным для человечества вопросам, проводила эффективную работу по устранению несправедливости, с которой сталкивались народы. В этой связи объединение тем «женщина» и «колониализм», усиление роли женщин в процессе деколонизации являются велением времени. К сожалению, в XXI веке женщины все еще подвергаются рабству и эксплуатации в колониях, а это означает, что они лишены фундаментальных прав человека.

Азербайджан крайне обеспокоен продолжающимся колониализмом, особенно грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний, продолжает политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость.

Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности. Работорговля, которой активно занималась Франция, является одной из самых позорных страниц человечества. Миллионы африканцев стали жертвами французской рабовладельческой политики.

Я, как председатель Движения неприсоединения, неоднократно перечислял на конкретных фактах многочисленные преступления против человечности и зверства, совершенные Францией в оккупированных ею странах. Несколько миллионов невинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах. Франция также несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994 году.

Несмотря на провозглашение в 1975 году независимости архипелага Коморские острова, включая Майотту, и утверждение Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН суверенитета Коморского государства над островом Майотта, Франция и сегодня продолжает управлять островом Майотта как своим департаментом.

Приняв более 20 резолюций, ГА ООН подтвердила суверенитет Комор над островом Майотта. ООН также осудила и признала недействительными референдумы, организованные Французским правительством на острове Майотта архипелага Коморские острова. В то же время она отвергла организацию Францией в будущем в какой-либо другой форме референдума или консультаций на острове Майотта архипелага Коморские острова, а также любой иностранный закон, легализующий в какой-либо форме французскую колонизацию на вышеназванном острове. В этой резолюции ООН расценила оккупацию Францией острова Майотта как грубое посягательство на национальное единство Комор, являющихся членом ООН. Несмотря на многочисленные резолюции ГА ООН, Франция, грубо нарушая международное право, и после этого проводила референдумы на острове Майотта. Следовательно, результаты референдумов незаконны.

Наряду с ООН, Исполнительный совет Африканского союза и Организация исламского сотрудничества также приняли решения о принадлежности острова Майотта Коморам. Игнорируя призывы международных организаций и международного сообщества, Франция в 2003 году включила Майотту в свою конституцию. В 2011 году Майотта стала 101-м департаментом Франции, а в 2014 году — ультрапериферийным регионом Евросоюза. Факт предоставления Майотте статуса ультрапериферийного региона ЕС является признанием Майотты составной частью Франции.

Как видим, злоупотребляя своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН и продолжая грубо нарушать нормы и принципы международного права, Франция насильственно присоединила территорию другой страны к своей. Это – откровенная оккупация и аннексия.

Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня, поскольку политика и образ мышления не изменились. Собравшиеся на эту конференцию народы заморских территорий годами ведут борьбу за независимость. Франция, которая не может отказаться от своей колониальной политики, не уважает стремление к свободе и права народов, проживающих за пределами Европы, в заморских общинах и на территориях на Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, и прилагает все усилия, чтобы помешать реализации этих устремлений. Она также продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела бывших колоний на Африканском континенте, препятствует достижению здесь стабильности. Мнения политиков из заморских регионов о французском колониализме вызывают ужас.

Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе – на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов. Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе. В то же время Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств.

Франция должна выполнить решения Международного суда, связанные с проведением ядерных испытаний в Тихом океане, положить конец практике поучения других государств.

Параллельно с тенденциями неоколониализма мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма, ксенофобии и исламофобии. Вместо того чтобы бороться с такими тревожными и опасными тенденциями внутри страны французские власти пытаются поучать другие страны. Недавнее изгнание французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировало, что ее беспощадная политика неоколониализма в Африке обречена на неудачу. Франция, которой должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма, вместо того, чтобы извиниться за совершенные ею зверства, разглагольствует о фиктивных этнических чистках в других странах.

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению. Ваше участие в проведенных в Баку 6 июля и 20 октября 2023 года в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения министерских заседаниях, а также в мероприятии в штаб-квартире ГА ООН в Нью-Йорке 22 сентября текущего года, и сегодня вновь в Баку в мероприятии, посвященном борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, представляющей особую актуальность для человечества, являются наглядным свидетельством поддержки, оказываемой Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения этому вопросу.

Чрезвычайно важно посредством всевозможных платформ доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом. В этом контексте необходимо еще больше оживить деятельность 4-го Комитета Генеральной Ассамблеи ООН и борьбу в рамках международных организаций. В этой связи следует усилить роль женщин, оказывать еще большую поддержку их борьбе на пути деколонизации.

Сегодняшняя конференция предоставляет прекрасную возможность обсудить вызовы и возможности глобальной повестки дня, связанных с борьбой против колониализма, его последствий и неоколониализма. Уверен, что обсуждения, которые состоятся в рамках конференции, будут способствовать мобилизации совместных усилий в области борьбы с колониализмом, выдвижению новых идей и инициатив на благо человечества, с тем чтобы оставить будущим поколениям «мир, свободный от колониализма».

Передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе конференции".