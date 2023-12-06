Захарова прокомментировала поставки западной военной техники в Армению

БАКУ /Trend/ - Очень не хочется, чтобы Армению обманывали западные как бы друзья.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос поставок западной военной техники в эту страну.

«Сегодня мы провели очень много примеров того, как запад умеет обманывать. Очень не хочется, чтобы народ Армении опять обманули западные как бы друзья. Дело в том, что мы об этом уже говорили», - сказала она.

Что касается Франции, Захарова отметила, что бронемашины Bastion – это неликвид.

«К сожалению, народу Армении со стороны запада подсовывается фальшивка. Потому, что эта сборная солянка из военной техники производства разных стран никогда не способствовала повышению оборонной способности», - добавила она.

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