Азербайджанский солдат приговорен в Армении к пожизненному заключению - к чему Ереван пытается принудить Баку?

БАКУ /Trend/ - Армения не предпринимает шагов, которые подтвердили бы ее намерение двигаться в направлении мира.

По сообщениям армянских СМИ, военнослужащий азербайджанской армии Гусейн Ахундов, находящийся в плену в Армении, приговорен к пожизненному заключению. "Приговор" военнослужащему Гусейну Ахундову, обвиняемому в убийстве охранника на Зангезурском медно-молибденовом заводе и приговоренному 27 июня этого года к 20 годам лишения свободы, был заменен пожизненным заключением, передает в среду Trend.

Напомним, что в апреле 2023 года из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской АР Азербайджана пропали без вести военнослужащие Азербайджана Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения).

Позже стало известно о так называемом "судебном процессе" в Армении против взятых в плен Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова, а также о том, что было принято так называемое "решение" об аресте Агшина Бабирова.

Отметим, что солдат азербайджанской армии Гусейн Ахундов обвиняется в том, что он якобы "убил" 57-летнего охранника в Сюникском районе.

Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов обвиняются в "незаконном пересечении государственной границы Армении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов".

По распространившимся ранее кадрам, на которых можно увидеть обращение в армянском плену с Гусейном Ахундовым, применение в его отношении насилия, пыток, на самом деле все ясно как день. Однако, к сожалению, международные организации, постоянно твердящие о "правах человека", некоторые западные государства и западные политики, главы государств, неустанно выставляющие себя защитниками прав и свобод человека, до сих пор не отреагировали на кадры с пытками азербайджанского солдата.

"Приговор" в отношении Гусейна Ахундова - не что иное, как очередной заговор армянской политической власти против Баку. Недавно в одном из заявлений премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил предложение об обмене азербайджанских пленных на армянских военнопленных, содержащихся в Баку, и это при том, что Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров ни в каких преступлениях не замешаны, в то время как в руках Азербайджана находятся армянские военные преступники, нелюди, участвовавшие в геноциде азербайджанцев, те, чьи руки по локоть в крови ни в чем не повинных людей.

Видимо, пашиняновская власть, приняв такое подлое решение против азербайджанского пленного, пытается вынудить официальный Баку согласиться на предложение Еревана. Но армянская сторона должна понимать, что Азербайджан спросит с Еревана за это, так же как ранее восстановил за счет своей воли и силы справедливость по многим другим вопросам.

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