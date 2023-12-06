Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову

БАКУ /Trend/ - 6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Президент Ильхам Алиев передал Садыру Жапарову сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю дня рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности.

Президент Кыргызстана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравления.

Глава государства с удовлетворением вспомнил встречи с Президентом Кыргызстана как в Азербайджане, так и в Кыргызстане, отметил, что проведенные в ходе встреч обсуждения придают важный импульс расширению дружественных и братских отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, развитию стратегического партнерства.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана и Кыргызстана в рамках СПЕКА, Организации тюркских государств и других международных организаций.