Община Западного Азербайджана осудила клеветнические заявления группы американских конгрессменов и сенаторов

БАКУ /Trend/ - Группа американских конгрессменов и сенаторов выступила с очередным клеветническим письмом в отношении Азербайджана. Самым абсурдным аспектом совместного письма, обвиняющего Азербайджан в "агрессии против Карабаха", является то, что конгрессмены и сенаторы назвали 8 оккупированных Арменией азербайджанских сел "армянскими сёлами".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что Община расценивает это как наглядный пример безграмотности авторов этого письма, азербайджанофобии и исламофобии.

"Соглашение, достигнутое вчера посредством прямых контактов между Азербайджаном и Арменией, показывает, что Южный Кавказ не нуждается в безграмотных письмах американских конгрессменов и сенаторов, и они должны отказаться от политики создания ненужной геополитической конкуренции в регионе", - говорится в заявлении Общины.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список из 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, а также Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих. Помимо этого, в качестве доброго жеста Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.

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