Президент Ильхам Алиев о совместном заявлении Азербайджана и Армении: Это еще раз является демонстрацией взаимной политической воли для продвижения двусторонней мирной повестки

БАКУ/Trend/ - Принятое совместное заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения еще раз является демонстрацией взаимной политической воли для продвижения двусторонней мирной повестки и нормализации отношений между нашими странами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Глава государства подчеркнул, что Совет Европы также является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между двумя странами.

В ходе беседы была отмечена важность связей и конструктивного диалога между парламентскими делегациями Азербайджана и Армении в ПАСЕ. Было сообщено, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы развивается в практических сферах.