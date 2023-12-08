БАКУ /Trend/ - Назначен прокурор Шушинского района.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева Нариман Асадов назначен прокурором Шушинского района.

Сообщается, что до этого назначения Нариман Асадов работал прокурором Управления превентивных мер и расследования Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики.

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