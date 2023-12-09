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ЦИК Азербайджана назвал дату подачи документов для регистрации кандидата в президенты

Политика Материалы 9 декабря 2023 01:00 (UTC +04:00)
ЦИК Азербайджана назвал дату подачи документов для регистрации кандидата в президенты

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародовали дату представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов в президенты.

Как передает в субботу Trend, это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном ЦИК.

Сообщается, что кандидат в президенты, доверенный представитель политической партии, блока политических партий должен представить необходимые избирательные документы в ЦИК с 19 декабря 2023 года по 8 января 2024 года к 18:00.

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