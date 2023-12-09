Объявлен срок представления результатов внеочередных президентских выборов в Конституционный суд Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Результаты внеочередных президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года, будут переданы на утверждение Конституционному суду Азербайджана до 17 февраля 2024 года.

Как передает в субботу Trend, это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Согласно Избирательному кодексу, Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня голосования должна обратиться в Конституционный суд Азербайджанской Республики для завершения президентских выборов и утверждения результатов.

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