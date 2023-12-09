Под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанская армия заложила основы для установления мира в регионе - министр обороны

БАКУ /Trend/ - 9 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии министерства обороны по итогам 2023 года.

Об этом Trend сообщили в субботу в минобороны Азербайджана.

В заседании принимали участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства. К работе заседания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также руководители учебных заведений специального назначения.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Представители руководящего состава министерства выступили с обширными докладами.

Были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, а также вопросы организации и ведения службы войск.

Выступившие рассказали о мерах, реализованных в области армейского строительства в 2023 году в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева, а также о проделанной работе по повышению боеспособности личного состава и улучшению социально-бытовых условий.

Было отмечено, что анализ служебно-боевой деятельности азербайджанской армии в нынешнем году свидетельствует о положительном влиянии учений на повышение боеспособности войск и профессионализма личного состава.

До внимания участников заседания были доведены достижения в области повышения возможностей и способностей войск, оперативной и боевой подготовки, службы разведки, комплектования профессиональными кадрами и в других областях.

Было рассказано об успехах, достигнутых в 2023 году в военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской и в других областях благодаря реформам по приведению азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью, сообщено о мероприятиях, запланированных в предстоящем году.

Были заслушаны доклады об инженерных мероприятиях, проведенных на освобожденных территориях. Отмечалось, что в результате принятых мер была осуществлена деятельность по восстановлению коммуникационных линий, прокладке новых путей снабжения, очистке некоторой части территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Отмечалось, что работы в этом направлении будут продолжены и в следующем году.

На заседании коллегии было обстоятельно рассказано о проделанной в текущем году работе по обеспечению азербайджанской армии современным вооружением и техникой, благоустройству воинских частей на освобожденных территориях, введенных в эксплуатацию объектах военной инфраструктуры и мерах по улучшению социально-бытовых условий личного состава.

Отмечалось, что, как и в предшествующие годы, в 2023 году все виды обеспечения войск, в том числе подразделений, несущих службу в горной местности, в условиях сурового климата, выполнены в соответствии с нормами, созданы необходимые резервы.

На заседании было отмечено, что в послевоенный период морально-психологическая готовность личного состава азербайджанской армии находится на высоком уровне, было особо подчеркнуто значительное уменьшение по сравнению с предыдущими годами случаев нарушения воинской дисциплины и других негативных случаев. Подчеркивалось, что нынешние показатели дисциплины в азербайджанской армии выше, чем в вооруженных силах многих ведущих зарубежных стран. Была выражена уверенность в том, что новые законопроекты о повышении ежемесячных окладов и другие реформы послужат дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих и улучшению социально-бытовых условий.

Выступивший по итогам заседания генерал-полковник З.Гасанов довел до сведения участников коллегии задачи на 2024 год, поставленные Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией.

Министр обороны отметил, что высокая оценка деятельности азербайджанской армии Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым является большим стимулом для дальнейшей службы.

Подчеркнув, что азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего заложила основы для установления мира в регионе, министр выразил готовность армии и впредь выполнять любые поставленные перед ней задачи.

Была отмечена важность увеличения интенсивности учений для совершенствования знаний и навыков личного состава, повышения боеготовности войск.

Были даны соответствующие указания по несению боевого дежурства и строгому соблюдению правил безопасности в повседневной служебной деятельности.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи об уделении основного внимания в зимний период обеспечению подразделений, дислоцированных в горной местности, и строгому контролю за всеми видами резервов.

В заключение министр обороны поручил уделить особое внимание боевой подготовке подразделений и профессионализму личного состава, и довел до участников заседания свои требования в связи с выполнением предстоящих задач на 2024 год.