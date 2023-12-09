Мухтар Бабаев выступил на прошедшем в Дубае мероприятии, посвященном изменению климата

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен целям, связанным с борьбой с изменением климата.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе выступления на 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

"Отрадно, что есть общий консенсус относительно кандидатуры Азербайджана на проведение COP29. Мы благодарны всем странам за поддержку, в частности Восточноевропейской группе и принимающей стороне - Объединенным Арабским Эмиратам. Мы будем работать в партнерстве со всеми, чтобы обеспечить успех COP29. Пусть COP28 приведет нас к более устойчивому и безопасному будущему для всех", - отметил М.Бабаев.

По словам министра, Азербайджан полностью привержен вкладу в глобальные усилия и активно участвует в деятельности по смягчению последствий изменения климата.

"Мы стремимся увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме инвестиций в электроэнергию до 30% к 2030 году. Мы также реализуем меры по повышению энергоэффективности, переходу на транспорт с низким уровнем выбросов, к инновационным решениям в городском транспорте, внедрению низкоуглеродных экологически чистых технологий в промышленности, улучшению управления отходами и увеличению площади лесов", - отметил М.Бабаев.

Он также подчеркнул, что азербайджанская сторона в настоящее время проводит масштабные работы в рамках постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции в освобожденных районах. "Эта деятельность основана на благоприятных для климата, экологически чистых технологиях. Посредством создания зоны "зеленой" энергии, устойчивого сельского хозяйства, экологически чистого транспорта, инновационных подходов, таких как "умные" города и села, восстановление лесов на тысячах гектаров, мы стремимся к превращению освобожденных территорий в углеродно-нейтральную зону к 2050 году", - сказал М.Бабаев.

Министр добавил, что Азербайджан также предпринимает важные шаги для смягчения последствий изменения климата. "Учитывая историческую ответственность за выбросы и разные возможности стран по борьбе с изменением климата, мы поддерживаем принцип общей, но дифференцированной ответственности, который должен лежать в основе наших действий. Мы также подчеркиваем важность адекватной финансовой поддержки и передачи технологий, которые необходимы для повышения темпов борьбы с изменением климата", - заключил он.