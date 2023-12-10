Президент Ильхам Алиев: Инициированные и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии

НИШ /Trend/ - Энергетическая стратегия Азербайджана в целом успешно реализуется. Инициированные и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

«Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземнорский и черноморский рынки. Южный газовый коридор – это крупный инфраструктурный проект протяженностью 3500 километров, который вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы», - отметил глава государства.