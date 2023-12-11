Азербайджану необходимо пробиваться в медиаполе Франции, распространяя больше информации - Заур Садыгбейли в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Trend.

Гостем передачи стал журналист, глава Ассоциации защиты прав выходцев из Западного Азербайджана во Франции, политолог, юрист, представитель Общины Западного Азербайджана во Франции и ЕС Заур Садыгбейли.

Как отметил Садыгбейли, открытие представительства Общины Западного Азербайджана во Франции далось нелегко, процесс затягивали, решение принималось на самом верху.

"Сегодня все эти процессы завершены, и мы уже готовим нашу первую акцию во Франции, которая, как и всякая последующая, будет направлена на осведомление всей Европы. Потому что, как я уже много раз говорил, нам нужно серьезно работать в ЕС, особенно в такой стране как Франция", - подчеркнул он.

Садыгбейли также упомянул, что Азербайджану нужно активнее пробиваться в медиаполе Франции, распространяя больше информации.

"Азербайджану было бы полезно развивать французский ресурс, в том числе усиливать франкофонию. Если нам удастся поднять ее в Азербайджане на другой уровень, то, во-первых, мы сможем стать членом Франкофонии, а во-вторых, получим дополнительное влияние на Францию", - добавил он.

Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.