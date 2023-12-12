Сегодня - день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Существование национального государства является одним из важных условий в процессе продвижения народов к конкретным целям, которые они перед собой ставят. Лишь народы, осознающие себя национальным этносом, сумели создать национальное государство и сохранить его, объединиться в кулак в самые трудные моменты истории для достижения конкретных целей.

С большой гордостью можно сказать, что и азербайджанский народ сумел повернуть колесо времени, истории себе на благо. Конечно, это далось нелегко. Практика показывает, что возвращение каждого народа к своим национально-этническим истокам в благоприятных исторических условиях обусловлено миссией, которую берет на себя историческая личность. Азербайджанский народ в ХХ веке воссоединился со своей исторической личностью и, начиная с 70-х годов прошлого века был свидетелем смелых шагов, конкретных решений, принятых для формирования сильного Азербайджана, независимого азербайджанского государства. Вклад великого лидера Гейдара Алиева в этот подъем неоспорим. Если бы не процессы спасения народа от тех, кто хотел увлечь его в пропасть, когда именно общенациональный лидер в самое трудное для страны время, в период после восстановления независимости Азербайджана, приложил все свои усилия для спасения народа, то и фактор сегодняшнего могущественного Азербайджана был бы невозможен.

Великий лидер Гейдар Алиев в те годы осуществил ряд важных мер по сохранению национально-духовных ценностей, национального духа народа, по национализации кадров, систематизации идеологии азербайджанства, и его шаги, рассчитанные на будущее Азербайджана, защиту национальных интересов народа и возрождение его самосознания, в короткие сроки принесли свои плоды.

Именно с именем великого лидера Гейдара Алиева связано формирование национального пути развития и идеологии азербайджанского народа, который к концу прошлого века восстановил свою государственность, обрел свободу. Начальный этап развития нового Азербайджана приходится на период руководства великого лидера нашей независимой республикой.

Общенациональный лидер, всей душой трудившийся над развитием идеологии азербайджанства, проделал важную работу по превращению национальной солидарности в главную линию государственной политики нового Азербайджана, восстановившего свою независимость. Благодаря своей работе, принятым решениям ему удалось воплотить в жизнь глубокие политологические и теоретические основы всенародного единства. Великий стратег объединил исторически сложившиеся отдельные компоненты азербайджанства в единую систему и концепцию, превратив его в научно-теоретическую основу государственного управления. Именно благодаря гениальному лидеру Гейдару Алиеву идеология азербайджанства получила возможность реализоваться на практике.

Этот фактор сыграл весьма важную роль в вопросе формирования сильного Азербайджана. Потому что великий лидер очень хорошо понимал, что народ, не имеющий высоких идеалов государственности, патриотизма, национального духа, не сможет развить национальное государство, защитить его от всех угроз, превратить в государство-победителя.

Государственная политика великого лидера Гейдара Алиева была направлена на то, чтобы наши соотечественники, объединившись вокруг единой общенациональной идеи, продемонстрировали силу народа Азербайджана, его единство, способное решать сложные проблемы, и в частности, это урегулирование карабахского конфликта и освобождение наших земель от оккупации. Начатая в свое время великим лидером Гейдаром Алиевым политика, с большим успехом развитая Президентом Ильхамом Алиевым, помогла превращению Азербайджана в сильное государство. Азербайджан, положивший конец 30-летней армянской оккупации своих земель восстановивший свою территориальную целостность, стал важным игроком не только в регионе Южного Кавказа, но и в Европе и Азии, завоевав авторитет на международной арене.

Несомненно, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев заложил основу для всех шагов к этим победам. Сегодня, независимо от политических взглядов, все признают, что национальное единство, достигнутое в Азербайджане после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году по воле народа, является одним из самых ценных духовно-идеологических богатств нашего государства.

Политическая линия, начатая великим лидером на основе идеологии азербайджанства, сыграла ключевую роль в достижении очень важных целей, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым. Сейчас Азербайджан является самым сильным за всю свою историю и день ото дня становится все могущественнее, государством, способным отстаивать интересы своего народа, а число считающихся с Азербайджаном растет день ото дня.