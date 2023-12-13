Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы находимся на новом, вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости

БАКУ /Trend/ - Сейчас мы находимся на новом, вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости. Ведется широкомасштабная работа для скорейшего возвращения к прежнему ритму жизни на наших освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров.

"Отрадно, что сегодня во всех уголках нашей страны волонтеры в соответствии с целями и принципами государственной молодежной политики присоединяются к социальным инициативам и инновационным проектам, направленным на постоянный прогресс Азербайджана. Вместе с нашими экоактивистами они были главными участниками увенчавшейся успехом мирной акции протеста против незаконной эксплуатации наших природных ресурсов в Карабахе. У них уже есть опыт координированной деятельности по оказанию гуманитарной помощи также и за пределами страны", - отмечается в обращении.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что волонтеры, выбравшие для себя девизом рекомендации великого лидера Гейдара Алиева, будут и впредь демонстрировать глубокую приверженность Родине, проявлять высокую активность и вносить вклад в Великое возвращение.