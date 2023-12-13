Волонтерское движение в Азербайджане за последние годы получило широкий размах - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Волонтерское движение в Азербайджане за последние годы получило широкий размах. Анализируя прошедшие периоды, мы также видим, что были достигнуты успешные результаты.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (Asan Xidmət) Ульви Мехтиев на VI форуме солидарности азербайджанских волонтеров, посвященном 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Он упомянул, что сегодня во многих структурах государства существуют волонтерские организации.

"Наши волонтеры вносят свой вклад в направления деятельности государственных организаций", - подчеркнул У.Мехтиев.

Отметим, что в Баку проходит VI форум солидарности азербайджанских волонтеров, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева. В форуме солидарности принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев и другие официальные лица.

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