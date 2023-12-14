Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции

БАКУ /Trend/ - 14 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

Как сообщает Trend, на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских отношений между нашими странами во всех сферах.

Было отмечено, что взаимные визиты и контакты на уровне глав государств и других уровнях внесли вклад в дело укрепления нашего сотрудничества.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что наши отношения и дальше будут укрепляться по всем направлениям, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.