Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев присвоил высшие звания сотрудникам МЧС Азербайджана

Политика Материалы 15 декабря 2023 12:47 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев присвоил высшие звания сотрудникам МЧС Азербайджана

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики высших военных и высших специальных званий.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, высшие воинские и высшие специальные звания были присвоены следующим сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:

Генерал-майору Этибару Расул оглы Исмайлову - высшее воинское звание "генерал-лейтенант", полковнику Шахину Эййуб оглы Мирзаеву - высшее воинское звание "генерал-майор", а также полковникам внутренней службы Агшину Бёюкага оглы Казымову и Асифу Эльтуфат оглы Мамедли - высшее специальное звание "генерал-майор внутренней службы".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости