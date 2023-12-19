Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Сербией

Политика Материалы 19 декабря 2023 13:10 (UTC +04:00)
Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Сербией

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) было вынесено на обсуждение утверждение нового соглашения между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании обсуждался законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении к трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульств"".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости