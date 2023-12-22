Французская колонизация в Африке оправдывалась "цивилизаторской миссией" - депутат Национальной ассамблеи Джибути

БАКУ /Trend/ - Французская колонизация в Африке часто оправдывалась так называемой "цивилизаторской миссией", игнорируя высокий уровень развития африканских стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала депутат Национальной ассамблеи Республики Джибути, глава Парламентской группы дружбы Джибути-Азербайджан Илайя Исмаэль Геуди в ходе конференции "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"Однако реальность состоит в том, что африканские общества обладают богатой историей, культурой и сложной структурой. Когда французские поселенцы высадились в Африке в XIX веке, здесь уже существовали могущественные империи и королевства со сложной социальной организацией и устоявшейся экономической системой. Эти цивилизации имели свою собственную форму управления и социальную иерархию", - отметила она.

По ее словам, последствия этой колонизации оставили глубокие шрамы в коллективной памяти африканских стран.

"Бывшие французские колонисты сохранили свое влияние, поставив у власти местных коллаборационистов, которые действуют как марионетки, обеспечивая преемственность колониальных интересов", - подчеркнула она.

Она также упомянула, что африканская молодежь становится доминирующей, динамичной и сознательной силой, стремящейся взять под контроль свою судьбу.

"Молодежь стремится к подлинной независимости, ставя под сомнение структуры, унаследованные от колониального прошлого, и ищет инновационные пути устойчивого развития. Африканская молодежь позиционирует себя как катализатор перемен, неся видение будущего, основанное на общем достоинстве, справедливости и процветании. Объединив разные поколения в открытом диалоге, можно добиться консенсуса в отношении дальнейшего пути, создав коллективный импульс к истинной африканской солидарности, определяемой и формируемой ее собственными единомышленниками", - добавила она.

Отметим, что в Баку стартовала международная конференция "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс". Конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).

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