Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Макрона обвинили в оскорблении государственного флага Франции

Политика Материалы 2 января 2024 16:13 (UTC +04:00)
Макрона обвинили в оскорблении государственного флага Франции

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон обвиняется в оскорблении государственного флага страны, сообщает Trend.

Дело в том, что впервые за много лет президент Франции не захотел выступить на фоне флагов Франции и ЕС, а выбрал несколько иной ракурс, что вызвало гнев как оппозиции, так и рядовых граждан.

По словам главы Партии патриотов Флорана Филиппо, Макрон сам распорядился по этому поводу.

"Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Убрать наш национальный флаг?!" - сказал он.

Рядовые граждане также возмутились происходящим

«Голосовать за ЭТО? Франция ему не интересна и не нужна, Макрон увлекся политическими играми», - негодуют пользователи в соцсетях.

Лента

Лента новостей

Читать все новости