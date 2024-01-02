Макрона обвинили в оскорблении государственного флага Франции

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон обвиняется в оскорблении государственного флага страны, сообщает Trend.

Дело в том, что впервые за много лет президент Франции не захотел выступить на фоне флагов Франции и ЕС, а выбрал несколько иной ракурс, что вызвало гнев как оппозиции, так и рядовых граждан.

По словам главы Партии патриотов Флорана Филиппо, Макрон сам распорядился по этому поводу.

"Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Убрать наш национальный флаг?!" - сказал он.

Рядовые граждане также возмутились происходящим

«Голосовать за ЭТО? Франция ему не интересна и не нужна, Макрон увлекся политическими играми», - негодуют пользователи в соцсетях.